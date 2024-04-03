03 апреля 2024, 18:48
Часову Яру предрекли судьбу Артемовска и Авдеевки
Офицер ВСУ в отставке Лапин: Часов Яр ждет судьба Авдеевки и Артемовска
Часов Яр повторит судьбу Авдеевки и Артемовска. Такое заявление сделал майор Вооруженных сил Украины в отставке Игорь Лапин в интервью экс-депутату рады Бориславу Березе в его YouTube-канале.
«Та же история ожидает Часов Яр на фоне отчетов о наших проблемах с оборонными рубежами. Меня это не очень тешит», — признался он.
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Украинские военные не смогут держать оборону, если российские бойцы пробьют и перекроют снабжение. Офицер добавил, что внимательно следит за ситуацией на том участке фронта.
Ранее Вооруженные силы России заняли более выгодные рубежи в зоне спецоперации на Донецком, Авдеевском и Южно-Донецком направлениях. Российские подразделения также сократили расстояние до Часова Яра. Офицер Андрей Марочко сообщал, что восточная окраина города уже перешла под огневой контроль российской группировки.
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