Спецоперация 27 марта 2024, 09:41 Восточная окраина Часова Яра под Артемовском перешла под огневой контроль ВС России Офицер Марочко: ВС России взяли под огневой контроль окраину Часова Яра РИА «Новости»

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Российские войска заняли более выгодные позиции и обеспечили себе огневой контроль над восточной окраиной города Часов Яр в ДНР. Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил об этом РИА «Новости».

«В ходе освободительных действий наших войск в районе населенного пункта Часов Яр подразделениями ВС России были заняты более выгодные рубежи и позиции, которые позволили взять под огневой контроль восточную окраину населенного пункта», — сказал он.

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Офицер заявил, что российские войска подошли к противнику настолько близко, что смогли просматривать его позиции без оптических приборов. Андрей Марочко сообщил, что это осложнит снабжение подразделений Вооруженных сил Украины на передовой.

Часов Яр расположен в 15 километрах от Артемовска, взятого российскими войсками в мае 2023 года. Боевые действия на Донецком направлении усилились в январе. «Известия» сообщали, что артиллеристы подошли вплотную к Часову Яру.