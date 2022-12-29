Важное 29 декабря 2022, 10:07 Прогремели взрывы в Житомирской области Губернатор Житомирской области Бунечко подтвердил взрывы и работу ПВО

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В Житомирской области утром 29 декабря прогремели взрывы. Сработала система противовоздушной обороны, рассказал в Telegram-канале глава областной администрации Виталий Бунечко.

Воздушную тревогу объявляли дважды: около двух часов ночи и утром. Виталий Бунечко предупредил жителей об угрозе массированного ракетного удара с использованием стратегической авиации и посоветовал не игнорировать сирену. В 09:43 он объявил, что над областью пролетели ракеты и сработала система ПВО.

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«Заход ракеты на Житомирщину, все в укрытия», — написал он.

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Компания «Житопроизводительэнерго» объявила об аварийных отключениях света из-за угрозы обстрела критической инфраструктуры. Это позволит предотвратить масштабные повреждения в случае попадания ракет.

Взрывы прогремели также в Киевской, Одесской, Харьковской и Полтавской областях. Воздушную тревогу объявили по всей территории Украины.