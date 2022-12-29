Важное 29 декабря 2022, 09:44 Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе «Страна Украина» сообщила о взрывах в Одессе

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Взрывы слышны в Одессе. Об этом написали украинские издания.

«Взрывы в Одесской области», — сообщило издание «Страна Украина» в Telegram-канале.

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Энергетический холдинг ДТЭК сообщил о введении экстренных отключений света в Одесской и Днепропетровской областях.

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Украинские средства массовой информации заявили о взрывах в Киевской области. По некоторым данным, система ПВО сбила ракету под Киевом. Также ракету удалось сбить в Сумской области, а в Житомирской сработала система противовоздушной обороны.

Кроме того, по всей Украине прозвучала воздушная тревога. Глава администрации Киевской области Алексей Кулеба предупредил жителей об угрозе ракетного обстрела и попросил их оставаться в укрытиях. Губернатор Николаевской области Виталий Ким проинформировал о том, что несколько ракет удалось сбить в регионе.