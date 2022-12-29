Важное 29 декабря 2022, 10:12 Взрывы прозвучали в Харькове «Украина.ру»: взрывы прозвучали в Харькове

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Несколько взрывов произошло на территории Харькова. Об этом написал Telegram-канал «Украина.ру».

«Харьков — взрывы!» — сказано в сообщении.

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Также появилась информация о том, что в городе перестало работать метро. Радиостанция «Говорит Москва» сообщила, что ракета поразила инфраструктурный объект в Харькове. Мэр Игорь Терехов сообщил об ударах по Слободскому району.

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Ранее 29 декабря сообщалось о взрывах в Одесской, Полтавской, Киевской областях. Мэр Киева Виталий Кличко заявил о нескольких взрывах в столице. Также СМИ написали о том, что железнодорожное сообщение обесточено в Днепропетровской и Полтавской областях.

Председатель Одесской областной государственной администрации Максим Марченко уточнил, что в регионе работает система ПВО. По его словам, массированный ракетный удар нанесен по Украине. По всей стране объявлена воздушная тревога.