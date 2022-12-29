Важное 29 декабря 2022, 10:07 Взрывы прогремели в Полтавской области Администрация Полтавской области сообщила о взрывах в регионе

Читать 360tv в

В Полтавской области прогремели взрывы, сообщил глава администрации региона Дмитрий Лунин в Telegram-канале. По его данным, сработала система противовоздушной обороны.

«В Полтавской области слышны звуки взрывов. Работает ПВО», — написал Лунин.

Реклама

Воздушную тревогу в Полтавской области объявили еще ранним утром. В 08:58 власти региона предупредили жителей о ракетной опасности и попросили оставаться в укрытиях.

Реклама

Также сообщается о новых взрывах в Одессе. Председатель Одесской областной государственной администрации Максим Марченко заявил, что над регионом также работает система противовоздушной обороны. Он также констатировал «массированный ракетный удар по Украине».

Сейчас на всей территории страны действуют оповещения о воздушной тревоге.

После теракта на Крымском мосту ВС России стали регулярно наносить высокоточные удары по украинским объектам военного управления и энергетической инфраструктуры. Намеченные цели неизменно достигаются.