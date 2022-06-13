Спецоперация продолжается по плану. Российские войска продолжают освобождать ДНР и ЛНР, уничтожать поставляемые Украине западные вооружения и иностранных наемников, сбивать турецкие Bayraktar и готовиться к наступлению на Харьков. Утренний брифинг Минобороны для «360» разобрал политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов.

Далее — его прямая речь.

Пускай боятся

В сегодняшнем брифинге Минобороны я бы отметил несколько моментов, два из которых, на мой взгляд, основные. Это очередное уничтожение поставок западных партнеров Украины новых вооружений в районе Удачного в ДНР.

Второй момент: как и обещали, мы продолжаем зачищать территорию Украины от диких гусей, наемников. В районе Федоровки в ЛНР уничтожен временный пункт дислокации наемников.

Пускай боятся. Пускай знают, что мы видим, что они приезжают и где они находятся. „Временный“ — это же вычислили, это же разведка сработала

Продолжается обработка территорий артиллерией, тактической авиацией, подготовка к замыканию котлов и полному освобождению Луганской и Донецкой народных республик от украинских фашистов.

Как падают Bayraktar

Продолжаем сбивать «неуловимые» турецкие беспилотники Bayraktar. Фактически через день в отчетах Минобороны мы слышим, как падают Bayraktar, которые получили очень хороший пиар в предыдущих конфликтах, но на Украине они практически показали свою небоеспособность.

Источник фото: РИА «Новости»

С другой стороны, турки, наверное, учатся на этом, будут переделывать. А мы будем продолжать сбивать их новейшую технику

Впереди Харьков

Мои мысли подтверждаются. Идет обработка и освобождение определенных населенных пунктов в Харьковской области. Постепенное.

Основные задачи сейчас будут завершены в ЛДНР, и на следующей неделе мы услышим о каких-то наступательных действиях в районе Харькова.

Все идет по плану. Я бы сказал так.