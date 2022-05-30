Bayraktar — не проблема. Вертолеты Ми-8 обеспечили безопасность поезда с важными припасами для российских военных
Минобороны России показало работу многоцелевых вертолетов Ми-8 в ходе спецоперации
Минобороны РФ показало кадры работы армейской авиации по сопровождению и прикрытию с воздуха железнодорожного состава, который доставляет материальные средства в зону спецоперации.
В ведомстве отметили, что военные летчики многоцелевых вертолетов Ми-8 по несколько раз в день выходят на маршруты воздушного патрулирования. Кадры работы армейской авиации российское ведомство разместило в своем Telegram-канале.
Взлетают вертолеты с полевых аэродромов. Расчеты самоходных зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» осуществляют прикрытие с земли.
Накануне, 29 мая, российское ведомство показало работу расчетов 203-миллиметровых самоходных артиллерийских установок «Малка», которые также применяют в ходе спецоперации на Украине. Артиллерийские подразделения ВС РФ поражают огневые позиции артиллерии и зенитно-ракетных комплексов ВСУ, пункты управления, опорные пункты и районы сосредоточения украинской военной техники.