Минобороны РФ показало кадры работы армейской авиации по сопровождению и прикрытию с воздуха железнодорожного состава, который доставляет материальные средства в зону спецоперации.

В ведомстве отметили, что военные летчики многоцелевых вертолетов Ми-8 по несколько раз в день выходят на маршруты воздушного патрулирования. Кадры работы армейской авиации российское ведомство разместило в своем Telegram-канале.

Взлетают вертолеты с полевых аэродромов. Расчеты самоходных зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» осуществляют прикрытие с земли.

Накануне, 29 мая, российское ведомство показало работу расчетов 203-миллиметровых самоходных артиллерийских установок «Малка», которые также применяют в ходе спецоперации на Украине. Артиллерийские подразделения ВС РФ поражают огневые позиции артиллерии и зенитно-ракетных комплексов ВСУ, пункты управления, опорные пункты и районы сосредоточения украинской военной техники.