Успешное продвижение ВС РФ на харьковском направлении говорит о том, что прогнозы экспертов сбываются и этот регион будет под контролем России. Поток людей, которые едут на Украину, чтобы заработать на конфликте, скоро иссякнет. Это произойдет когда наемники поймут, что их ждут либо уничтожение, либо плен. Такое заявление в беседе с «360» сделал политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов.

Далее — прямая речь.

В новом брифинге Минобороны я хотел бы отметить, конечно же, уничтожение пунктов базирования наемников в Харьковской области. Наемники продолжают попадать на Украину, продолжают участвовать в боевых действиях против российской армии и подразделений ЛНР и ДНР. О чем это говорит? Идет дополнительное вливание этих наемников. Они же не приезжают бесплатно. Кто будет сражаться бесплатно за непонятную Украину. Наемники — это псы войны.

Наемники будут приезжать на Украину, пока они не увидят, что всех либо поймают, либо уничтожат

Если этот баланс — кто уже попал в плен, кто еще воюет, — будет сохраняться определенным образом, то есть кто-то будет докладывать своим «собратьям» о том, что им тут хорошо платят и они еще держаться, они продолжат поступать. Как только этот положительный тон уйдет в никуда, наемники поймут, что, приезжая на Украину, их будут тут же лупить, новые вливания иссякнут, этот поток прекратится.

Зеленский продолжает обманывать Европу

Опять же подтверждаются тезисы о том, что как украинский офис [президента Владимира] Зеленского, так и генштаб ВСУ обманывают своих западных партнеров о количестве погибших, которое есть на самом деле.

Сегодня мы услышали как минимум два сообщения. В одном месте 300 националистов уничтожены, в другом месте 170. То есть только за вчерашний день это 470 человек. А офис Зеленского заявил о том, что в день погибают 100-200 военных, руководство ВСУ занижает потери еще сильнее.

В реальности украинские военные гибнут тысячами, а Европу Киев обманывает, чтобы и дальше выкачивать деньги

Российская армия, войска ДНР и ЛНР продолжают показывать всему миру, что осталось недолго. Отмечу, что в сообщении Минобороны много тезисов о Харьковской и Николаевской областях, что именно наемники уничтожены в Харьковской области, нанесены удары по их объектам в Николаевской области. Идет движение в харьковском направлении. Подтверждаются мнения экспертов о том, что Харьковская область, наверняка, тоже будет взята под контроль. Это вопрос времени. Харьков будет наш.