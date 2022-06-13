Российские средства ПВО сбили Bayraktar в районе Луганска

Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили восемь украинских беспилотников, в том числе один Bayraktar TB-2, перехваченный в районе Луганска. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков, написало РИА «Новости».

Средства ПВО сбили украинские дроны в районах населенных пунктов Шевченково и Костромка в Николаевской области, близ Балаклеи и Бородоярского под Харьковом, Старомихайловского и Опытного в ДНР, а также в районах Смолянинова, Попасной и Лисичанска в ЛНР.

Среди уничтоженных дронов в том числе один ударный беспилотник Вауrаktаr TB-2, сбитый в районе Луганска, уточнил представитель Минобороны РФ.

Конашенков также сообщил, что за минувшие сутки российские войска уничтожили 120 украинских нацистов, две батареи РСЗО в Харьковской области, пункт дислокации иностранных наемников в районе Федоровки в ЛНР, два танка, семь орудий полевой артиллерии и 11 специальных автомобилей.