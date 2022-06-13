Российские военные уничтожили 120 украинских нацистов

Российские военные поразили ракетами пункт дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Федоровка в ЛНР и уничтожили две батареи РСЗО в Харьковской области. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, передало РИА «Новости».

Пункт дислокации иностранных наемников в районе Федоровки уничтожили высокоточными ракетами воздушного базирования. Батареи РСЗО уничтожили в районах села Прогресс под Харьковом и поселка Волчеяровка в ЛНР.

Российская авиация также поразила пункт управления и РЛС ракетного комплекса «Бук» в районе Лисичанска в ЛНР и 63 района сосредоточения украинских боевиков и военной техники ВСУ.

Войска РФ уничтожили более 120 националистов, два украинских танка, семь полевых артиллерийских орудий и 11 спецавтомобилей, сообщил представитель оборонного ведомства.