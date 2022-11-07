Пожар в здании Управления Донецкой железной дороги локализовали | 360°

Спецоперация 07 ноября 2022, 09:39 Пожар в здании Управления Донецкой железной дороги локализовали МЧС ДНР: пожар в здании Управления железной дороги в Донецке локализовали МЧС ДНР

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Огонь в здании Управления Донецкой железной дороги локализовали. Пожар произошел после обстрела со стороны ВСУ, сообщили в Telegram-канале МЧС Донецкой Народной Республики.

«В 9:01 пожар локализован», — сообщили спасатели.

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На месте работают 60 человек и 18 единиц спецтехники. Пожару присвоили повышенный третий ранг сложности. Никто не пострадал.

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Пожар в здании на улице Артема, 68, начался после прямого попадания снаряда из американской реактивной системы залпового огня HIMARS, сообщили в горадминистрации. В общей сложности Вооруженные силы Украины выпустили три такие ракеты.

МЧС ДНР МЧС ДНР МЧС ДНР

Сотрудник управления ранее рассказал журналистам, что людей вывели из здания в убежище. Огонь распространился на большой площади по крышам корпусов. Он предположил, что по зданию стреляли из РСЗО HIMARS, но лично осколков не видел.

Украинские военные атаковали центр Донецка ночью 7 ноября. По информации представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня, Ворошиловский район обстреляли из артиллерийских орудий калибром 155 миллиметров.