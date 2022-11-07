Пожар в здании Управления Донецкой железной дороги локализовали | 360°

Спецоперация

07 ноября 2022, 09:39

Пожар в здании Управления Донецкой железной дороги локализовали

МЧС ДНР: пожар в здании Управления железной дороги в Донецке локализовали

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Огонь в здании Управления Донецкой железной дороги локализовали. Пожар произошел после обстрела со стороны ВСУ, сообщили в Telegram-канале МЧС Донецкой Народной Республики.

«В 9:01 пожар локализован», — сообщили спасатели.

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На месте работают 60 человек и 18 единиц спецтехники. Пожару присвоили повышенный третий ранг сложности. Никто не пострадал.

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Пожар в здании на улице Артема, 68, начался после прямого попадания снаряда из американской реактивной системы залпового огня HIMARS, сообщили в горадминистрации. В общей сложности Вооруженные силы Украины выпустили три такие ракеты.

МЧС ДНР
МЧС ДНР
МЧС ДНР
МЧС ДНР
МЧС ДНР
МЧС ДНР

Сотрудник управления ранее рассказал журналистам, что людей вывели из здания в убежище. Огонь распространился на большой площади по крышам корпусов. Он предположил, что по зданию стреляли из РСЗО HIMARS, но лично осколков не видел.

Украинские военные атаковали центр Донецка ночью 7 ноября. По информации представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня, Ворошиловский район обстреляли из артиллерийских орудий калибром 155 миллиметров.

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