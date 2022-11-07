Спецоперация 07 ноября 2022, 06:58 Стену в здании Управления донецкими железными дорогами пробили ракетами HIMARS — власти Глава администрации Донецка Кулемзин: здание железнодорожного управления повредили HIMARS Telegram-канал Алексея Кулемзина / Публичное достояние

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Удар по зданию Управления ГП донецкими железными дорогами в центре Донецка нанесли ракетами HIMARS, а не артиллерийскими снарядами крупного калибра. Глава городской администрации Алексей Кулемзин показал в своем Telegram-канале кадры с места пожара.

«По информации на 6:30 утра: обстрел здания Управления ЖД в 3:10 утра, три снаряда РСЗО HIMARS», — объявил он.

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Произошло прямое попадание. Ракеты пробили стену между третьим и четвертым этажами, начался пожар.

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Управление ГП донецкой железной дороги находится в Ворошиловском районе на улице Артема, 68. Ранее представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации прекращения огня сообщало, что по нему выпустили шесть снарядов калибром 155 миллиметров. По предварительной информации, никто не пострадал.

Сотрудник управления рассказал журналистам, что люди спрятались сначала во временном, потом в основном убежище. В здании остались только охранники. Огонь распространился по крыше почти всех корпусов. Появилось видео с места пожара.