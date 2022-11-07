Украинские военные нанесли удар по центру Донецка | 360°

Спецоперация 07 ноября 2022, 05:09 Украинские военные нанесли удар по центру Донецка Представительство СЦКК в ДНР: украинские военные нанесли удар по центру Донецка РИА "Новости"

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Солдаты ВСУ в ночь на 7 ноября обстреляли центр Донецка из артиллерийских орудий калибра 155 миллиметров, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в СЦКК.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВСУ по направлению: 03.13 — населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Ворошиловский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров», — отмечается в заявлении.

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США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, которые ВСУ используют для обстрелов республик Донбасса. Кроме того, Германия направила Киеву САУ PzH 2000, Польша передала САУ Krab. В распоряжении украинской армии также находятся САУ CAESAR французского производства.

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Российские военные с 10 октября наносят удары по энергетической инфраструктуре Украины. По данным президента Владимира Зеленского, порядка 4,5 миллиона человек осталось без электричества. Особенно острая ситуация в Киеве.

Минобороны России рассказывает о подвигах военнослужащих на линии боевого столкновения. Ранее старший лейтенант Вадим Чеботарев организовал оборону рубежа, не дав занять его бойцам ВСУ.