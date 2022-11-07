«Очень большая площадь горит». Сотрудник Донецкой железной дороги — об обстреле со стороны ВСУ | 360°

Спецоперация 07 ноября 2022, 08:59 «Очень большая площадь горит». Сотрудник Донецкой железной дороги — об обстреле со стороны ВСУ «Известия»: сотрудник ДЖД рассказал об эвакуации из здания после обстрела ВСУ Telegram-канал Алексея Кулемзина/Публичное достояние / Публичное достояние

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Сильный пожар вспыхнул после удара по зданию Управления ГП донецкими железными дорогами в центре Донецка ракетами HIMARS. Огонь охватил кровлю двух корпусов, рассказал «Известиям» сотрудник ДЖД Леонид.

Он уточнил, что всех сотрудников эвакуировали сначала во временное убежище, потом вывели на улицу и перевели в основное. По словам Леонида, в основном здании никто не остался, кроме охраны.

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«Очень большая площадь горит. Практически вся крыша двух корпусов», — сообщил сотрудник ДЖД.

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Он слышал, что здание повреждено американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Но сам он ни осколков, ни снаряда не видел.

Ранее глава городской администрации Алексей Кулемзин заявил, что удар по зданию нанесли ракетами HIMARS, а не артиллерийскими снарядами крупного калибра.

Управление ГП донецкой железной дороги расположено в Ворошиловском районе. Всего по объекту ВСУ выпустили шесть снарядов калибром 155 миллиметров. По предварительным данным, пострадавших нет.