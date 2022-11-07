07 ноября 2022, 06:15
Здание железнодорожного управления загорелось в центре Донецка — видео
«Звезда»: в центре Донецка после удара ВСУ загорелось здание Управления железными дорогами
Удар Вооруженных сил Украины в центре Донецка пришелся о зданию Управления ГП донецкой железной дороги на улице Артема, начался пожар. Видео с места нападения показал телеканал «Звезда».
Украинские войска утром 7 ноября обстреляли Ворошиловский район шестью снарядами калибром 155 миллиметров. Огонь вели с позиций в Нетайлово. По информации телеканала, никто не пострадал.
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Снаряды попали в здание Управления ГП донецкой железной дороги, которое находится на улице Артема, 68. Ударная волна выбила окна, повреждена кровля и частично стены. Начался сильный пожар.
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«Очень большая площадь горит, практически вся крыша корпусов. Сейчас пытаются потушить», — рассказал «Известиям» работник железнодорожного управления.
По его словам, сначала сотрудников эвакуировали в местное убежище, а потом вывели на улицу и перевели в основное. В здании практически никого не осталось, только охранники. Возгорание охватило почти весь верхний этаж, открытый огонь выбивался из окон. На место приехали экстренные службы.
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