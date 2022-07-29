Порт Одессы 29 июля выпустит первое судно с зерном

Первое судно с зерном выйдет из порта Одессы 29 июля, если не случится ничего непредвиденного, сообщил источник РИА «Новости».

«Планируется сегодня, если не будет форс-мажора», — сказал он.

По итогам переговоров Украина, Россия, Турция и ООН заключили соглашение об организации вывоза зерна из украинских портов. Контроль над процессом поручили координационному центру, который базируется в Стамбуле. Суда будут досматривать только в портах отправления.

Египет расторг контракт с Украиной на поставку 240 тысяч тонн пшеницы. Политолог Юрий Светов объяснил это тем, что украинская сторона не в состоянии его исполнить — зерно, как иностранное оружие, могли распродать.