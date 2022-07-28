Турция выразила надежду на успех зерновой сделки

Турция рассчитывает на успех сделки по вывозу зерна с Украины, запасного плана нет. Такое заявление сделал глава Минобороны Турции Хулуси Акар, слова которого привел ТАСС.

Турецкий министр выразил уверенность, что подписанты стамбульских соглашений по зерну выполнят свои обязательства. По поводу плана «Б» в случае провала договоренностей Акар предложил «не рассуждать гипотетически».

«Мы смогли достичь этого соглашения после длительных дискуссий между российской и украинской сторонами при участии ООН. Мы надеемся на его реализацию в полном объеме. Надеемся, что все поставившие под ней подписи государства будут привержены соглашению», — отметил глава турецкого Минобороны.

Акар добавил, что в порту Украины продолжается погрузка зерна на первое судно, которое должно выйти в море в рамках стамбульского соглашения.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу рассказал о преимуществах зерновой сделки. Заключение сделки по вывозу зерна должно наладить бесперебойный экспорт этого продукта не только с Украины, но и из России.