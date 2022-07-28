ООН озвучила правила проверки идущих с Украины судов с зерном

Досмотр судов с зерном, идущих с Украины, будут производить только в портах отправления. При обычных обстоятельствах мониторинг в Турции не предусмотрен.

Заместитель генсека ООН Мартин Гриффитс рассказал о правилах проверки на брифинге. Его слова процитировал ТАСС.

«Будет производиться мониторинг представителями ООН и Турции погрузки зерна на суда. В принципе, в дальнейших инспекциях необходимости нет», — сообщил Гриффитс.

Согласно договоренности, суда могут досмотреть в случае отклонения от установленного маршрута или встречи с другими судами. Досмотр идущих из Турции в Одессу барж планируют производить в порту отправления, чтобы не допустить доставку оружия и контрабанды.

Турция надеется на успех зерновой сделки, плана «Б» не существует. Глава Минобороны Хулуси Акар рассчитывает, что все стороны стамбульского соглашения выполнят взятые на себя обязательства.