Важное 14 марта 2024, 15:46 Почти шесть тысяч иностранных наемников ликвидировали в ходе СВО Минобороны: с начала СВО российские войска ликвидировали почти 6 тыс. наемников РИА «Новости»

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С начала специальной военной операции российские военные ликвидировали 5962 иностранных наемника. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

«С 24 февраля 2022 года общее количество иностранных наемников, прибывших на Украину, составило 13387. При этом к настоящему времени подтверждено уничтожение 5962 иностранных наемников», — уточнили в оборонном ведомстве.

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Лидером по числу отправленных на Украину наемников отказалась Польша. Оттуда прибыли 2960 военнослужащих. Из них ликвидировали 1497.

Из Грузии прибыло 1042 боевика. Уничтожен 561 наемник. Из Соединенных Штатов приехали сражаться за ВСУ 1113 «солдат удачи». США потеряли убитыми 491 человека. Также российские войска уничтожили более 40% канадских наемников — 422 из 1005.

Убиты 360 из 822 британских боевиков. Румынских — 349 из 784. Из Германии на Украину прибыли 235 наемников. Ликвидированы 88.

В Минобороны подчеркнули, что Франция опровергала наличие своих военных в зоне СВО. Однако страна потеряла уже 147 боевиков из 356 прибывших.