Мир 11 марта 2024, 07:32 Британский наемник умер после возвращения с Украины The Telegraph: в Великобритании нашли мертвым вернувшегося с Украины наемника Unsplash

Читать 360tv в

Британец Гарри Грегг свел счеты с жизнью после возвращения с Украины. Он уехал в зону боевых действий импульсивно, без должной подготовки и опыта, а вернувшись страдал от посттравматического стрессового расстройства, сообщила газета The Telegraph.

Мужчина услышал речь экс-главы МИД Великобритании Лиз Трасс о том, что примкнувшие к Вооруженным силам Украины люди боролись за демократию, и отправился в зону боевых действий. По словам родственников, он хотел искупить вину за некоторые плохие поступки. Однако Гарри Грег оказался неготовым физически и морально.

Реклама

Участвую в вооруженном конфликте, британец столкнулся с гибелью товарищей. Один из них получил серьезную травму при обстреле тренировочного лагеря наемников, другой умер в окопе. По возвращении на родину мужчина страдал от ПТСР. Накануне дня рождения друзья не могли связаться с мужчиной и 14 декабря пришли к нему домой. Там они нашли бывшего наемника мертвым.

Другой солдат-иностранец ВСУ немец по имени Бен пожаловался журналистам на большое количество техники и солдат в распоряжении российской армии. По его словам, ВСУ действовали несогласованно, а Запад оказывал военную помощь в недостаточном объеме.