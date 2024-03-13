Мир 13 марта 2024, 09:14 Офицер ЦРУ командовал наемниками в рядах ВСУ Военнопленный Водян: офицер ЦРУ командовал наемниками в ВСУ Juan Moreno / Global Look Press

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Отрядом иностранных наемников в 59-й отдельной мотопехотной бригаде ВСУ командовал сотрудник ЦРУ. Об этом заявил украинский военнопленный Юрий Водян. Его слова привело РИА «Новости».

«Мы к американцам более или менее привыкли уже, на лицо знали их — а это какой-то новый человек был. <...> Нам сказали, что это цээрушник», — поделился Водян.

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Украинский солдат добавил, что это было в конце 2023 года на полигоне ВСУ. Там он вместе с другими военными проходил обучение.

До этого Водян сообщил, что в подразделении были наемники из ФРГ, Британии, Польши, США и Австралии. Каждый из них подписали контракт с ВСУ. Некоторые бойцы были в Афганистане и Ираке.

Накануне в Курскую область пыталась прорваться группа диверсантов ВСУ. В их числе были иностранные наемники, заявил президент Владимир Путин. Спецслужбы и военнослужащие ВС России пресекли эту попытку.