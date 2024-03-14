Мир 14 марта 2024, 00:59 Пранкеры Вован и Лексус уговорили польских наемников вступить в «ЧВК Порошенко» Пранкеры Вован и Лексус опубликовали разговоры с воюющими в ВСУ иностранцами РИА «Новости»

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Российские пранкеры Вован и Лексус от имени бывшего президента Украины Петра Порошенко поговорили с польскими наемниками, воюющими в рядах ВСУ. Те признались в работе иностранных инструкторов на Украине. Запись разговора пранкеры опубликовали в своем Telegram-канале.

По легенде пранкеров, Порошенко набирает бойцов в собственное ЧВК и общается с кандидатами.

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Одним из собеседников Вована и Лексуса стал польский офицер и водолаз Майкл Киермач. Он рассказал, что готовил украинских бойцов в центре морских операций в Очакове.

«Но я был первым с польской стороны, кто проводил инструктаж. Я знаю, что много стран участвовало в подготовке этих ребят. Но я был первым из Польши в этой команде», — сказал он.

Наемник вызвался и дальше тренировать украинских бойцов, но отказался сам идти в бой, так как это, по его словам, слишком опасно.

Другой наемник Игорь Горняк согласился вступить в вымышленное ЧВК и заявил, что не против работать с украинскими националистами, хотя и назвал их «плохими людьми».

Ранее украинский военнопленный рассказал, что отрядом иностранных наемников в 59-й отдельной мотопехотной бригаде ВСУ командовал офицер ЦРУ.