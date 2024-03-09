Спецоперация 09 марта 2024, 21:35 Лидера французских неонацистов ликвидировали под Авдеевкой Лидера французских неонацистов Ожарома ликвидировали под Авдеевкой РИА «Новости»

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Под Авдеевкой ликвидировали лидера французских неонацистов Сезара Ожарома, который принимал участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Об этом сообщил Telegram-канал «Военное дело».

Подробности ликвидации наемника авторы не привели.

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Ранее российские бойцы ликвидировали в зоне проведения специальной военной операции снайпера ВСУ Владимира Основенко. Боевик служил в составе 241-й бригады территориальной обороны Украины. Украинского военного ликвидировали, предположительно, 7 марта в населенном пункте Ивановское.

В феврале в зоне спецоперации погиб один из самых сильных спортсменов Украины, чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Александр Белоконь. Атлета мобилизовали весной прошлого года. Он сражался на стороне Вооруженных сил Украины.