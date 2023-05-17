Важное 17 мая 2023, 21:13 Пять ЗРК Patriot уничтожили ракетами «Кинжал» в Киеве — Минобороны Минобороны: ВС России 16 мая ракетами «Кинжал» уничтожили пять ЗРК Patriot в Киеве РИА «Новости»

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Российские военные 16 мая уничтожили американские ЗРК Patriot в Киеве, сообщили в Минобороны РФ. Там уточнили, что цели удалось поразить ракетами «Кинжал».

«Гиперзвуковым ракетным комплексом „Кинжал“ в городе Киеве были поражены и полностью уничтожены многофункциональная радиолокационная станция, а также пять пусковых установок зенитного ракетного комплекса Patriot производства США», — отметили в оборонном ведомстве.

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Днем 16 мая официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщал о нанесении ударов «Кинжалами» по ЗРК Patriot в Киеве. Снаряды выпустили при помощи истребителя-перехватчика МиГ-31К.

На новость отреагировали в США. Представитель Белого дома подтвердил, что их комплекс получил повреждения в результате удара российской ракетой. Анонимный источник CNN рассказал, что ЗРК смогут отремонтировать.

По мнению военного эксперта Юрия Кнутова, эти американские зенитно-ракетные комплексы не способны отражать атаки «Кинжалов». Эксперт уточнил, что система движется вдвое медленнее российских ракет.