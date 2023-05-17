Спецоперация 17 мая 2023, 07:14 МиГ-31К ликвидировал ЗРК Patriot в Киеве — РИА «Новости» РИА «Новости»: носитель «Кинжалов» МиГ-31К уничтожил Patriot в Киеве из воздушной засады Пресс-служба Минобороны

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Носитель «Кинжалов» — истребитель-перехватчик МиГ-31К — уничтожил из воздушной засады американский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot в Киеве. Об этом заявил знакомый с ситуацией источник РИА «Новости».

«Фактически, за счет скорости „Кинжала“ ЗРК США были внезапно поражены из воздушной засады — боевые расчеты противника ничего не могли предпринять для защиты своих зенитных систем», — сказал он.

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По его словам, скоростные характеристики ракет «Кинжал» дают им возможность достигать военных объектов на украинской территории за считанные минуты. Поэтому у ЗРК Patriot нет времени зарядить новые ракеты в пусковые установки или же изменить позицию после стрельбы.

Накануне Минобороны России заявило о нанесении массированного удара по пунктам дислокации подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также атака велась по местам хранения техники, вооружения и боеприпасов с Запада. Уточнялось, что гиперзвуковая ракета «Кинжал» уничтожила в украинской столице ЗРК Patriot.