Спецоперация 16 мая 2023, 13:00 ВС России ударом по Киеву уничтожили американский ЗРК Patriot Минобороны России: ударом комплекса «Кинжал» в Киеве уничтожили ЗРК Patriot РИА «Новости»

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В Киеве уничтожили американский зенитный ракетный комплекс Patriot. Российские войска применили для удара высокоточный гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал», сообщил на брифинге представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Он рассказал о сосредоточенном ночном ударе высокоточным оружием большой дальности по пунктам дислокации Вооруженных сил Украины, местам хранения их боеприпасов, техники и вооружений, в том числе от западных партнеров. По словам Игоря Конашенкова, цели атаки выполнили.

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«Высокоточным ударом гиперзвуковым ракетным комплексом „Кинжал“ в городе Киеве поражен зенитный ракетный комплекс Patriot производства США», — сказал представитель Минобороны.

Жители столицы услышали взрывы ночью 16 мая, власти объявили воздушную тревогу. Руководитель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что российские войска также нанесли массированный удар по скоплению войск вблизи Орехова Запорожской области.

ЗРК Patriot киевскому режиму поставили из США. Военный аналитик Джефф Ламер назвал это ошибкой, так как комплекс не сможет работать отдельно от других компонентов системы ПВО, а его радар выдаст местоположение установки.