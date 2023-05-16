Мир 16 мая 2023, 23:04 США признали повреждение ЗРК Patriot в результате удара российской ракетой CNN: ЗРК Patriot получил повреждения в результате атаки российской ракетой РИА «Новости»

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Одна из двух поставленных Киеву систем ПВО Patriot получила повреждения в результате атаки российской ракеты. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителя Белого дома.

Собеседник признал, что ЗРК поврежден, но не уничтожен. США оценивает масштабы ущерба, по итогам эксперты примут решение — вывести систему из эксплуатации или отремонтировать на Украине.

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В материале телеканала не указано, какую из двух систем повредила российская ракета. Киеву поставили одну ЗРК из США, а другую совместно отправили Германия и Нидерланды. Также CNN не уточнил, где именно базировалась пострадавшая система.

Российское Минобороны заявило, что ракета «Кинжал» уничтожила систему ПВО Patriot при ударе по Киеву. ВС РФ сосредоточенно ударили высокоточным оружием большой дальности по пунктам дислокации ВСУ, местам хранения их боеприпасов, техники и вооружений.