Армия 17 мая 2023, 15:55 Военный эксперт Кнутов рассказал, что ЗРК Patriot бессилен перед «Кинжалом»

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Зенитно-ракетный комплекс Patriot, который используют украинские военные, не способен отражать гиперзвуковые атаки «Кинжала». Об этом сайту телеканала «Звезда» рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.

Он отметил, что ЗРК Patriot движется в два раза медленнее, чем ракеты «Кинжала». Что делает его неспособным к перехвату российских орудий. Кроме того, эксперт предположил, что «Кинжал» уничтожил американский зенитно-ракетный комплекс.

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«Судя по ракетам и фрагментам ракет, которые валяются в Киеве, использован был новейший вариант комплекса Patriot, и ракеты в том числе предназначены для перехвата баллистических ракет. То есть эта версия ракет достаточно новая, поэтому американцы пытались проверить, как этот комплекс работает по таким целям, как ракеты комплексов „Искандер“ и „Кинжал“», — рассказал Юрий Кнутов.

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