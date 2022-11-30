Спецоперация 30 ноября 2022, 09:59 Новую Каховку обстреляли ракетами из американской HIMARS Система ПВО сбила над Новой Каховкой в Херсонской области 4 ракеты РСЗО HIMARS YouTube

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Ночью 30 ноября Новую Каховку в Херсонской области обстреляли из реактивной системы залпового огня HIMARS. Все четыре ракеты сбили в воздухе при помощи системы ПВО, рассказал ТАСС.

Обстрел произошел в 03:20. Вооруженные силы Украины выпустили четыре ракеты из РСЗО HIMARS, которую передали из США, но они не попали в цель. Представитель экстренной службы региона сказал журналистам, что мишенью могла стать гражданская инфраструктура.

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С 15 ноября в Новокаховском городском округе ввели комендантский час. На улицу запретили выходить с 19:00 до 06:00. Власти приняли такое решение после очередного обстрела, когда ВСУ ударили по центру города во время эвакуации. Около 200 человек собрались, чтобы уехать, в том числе пожилые люди и дети. Три мирных жителя получили ранения, один погиб.

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В столице региона, Херсоне, ВСУ устроили расправу над местными жителями. Руководитель российской администрации Снигиревского района Юрий Барбашов рассказал, что ради денег бойцы украинской армии убили мать и сына.