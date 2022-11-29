Мир 29 ноября 2022, 09:03 Украинские войска в Херсонской области расправились с матерью и сыном РИА «Новости»: ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонщине ради денег забили мать и сына

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Вооруженные силы Украины устроили в захваченной правобережной части Херсонской области зачистки и расправы. Руководитель российской администрации Снигиревского района Юрий Барбашов рассказал РИА «Новости», что однажды там ради денег убили семью.

По его словам, украинские военные проводят фильтрацию. Неугодных жителей наказывают или убивают. Поводом может послужить что угодно — личная неприязнь или наводка украинских агентов.

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«Нам известны случаи, когда семью — мать и сына — забили до полусмерти, потребовали денег. А потом мы узнали, что мать и сына забили», — сказал он.

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Юрий Барбашов сравнил это с нацистским террором, ведь с неугодными киевскому режиму жителями расправляются без соблюдения их прав и законов. Он заметил, что Европа поддерживает эти расправы.

Украинские военные также привязывали жителей к столбу за сотрудничество с Россией. Такую фотографию показало агентство Associated Press. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что этот снимок шокировал мир. Она назвала действия ВСУ чудовищным актом линчевания.