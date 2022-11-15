Важное 15 ноября 2022, 14:07 Власти Новой Каховки ввели комендантский час Администрация Новой Каховки ввела комендантский час РИА «Новости»

Читать 360tv в

В Новой Каховке Херсонской области с 15 ноября ввели комендантский час. Особый режим действует с 19:00 до 06:00. Приказ опубликовали в Telegram-канале администрации города.

«Установить на территории Новокаховского городского округа Херсонской области комендантский час с 19:00 до 06:00, начиная с 15 ноября», — объявили власти.

Реклама

Приказ подписал глава Новокаховской городской администрации Владимир Леонтьев.

Реклама

Подразделения Вооруженных сил Украины регулярно обстреливают Новую Каховку. Так, 12 ноября в полдень ударили по центру города. Там находились желающие выехать в другие регионы, более 200 человек. Один мирный житель погиб, трое получили ранения. За день до этого снаряды попали в жилые дома и санаторий.

Ранее администрация Херсонской области опровергла захват ВСУ города Алешки. Власти назвали это фейком, при помощи которого украинские СМИ пытаются дестабилизировать ситуацию.

Херсон остался столицей Херсонской области в составе России, сообщил RT. Об этом объявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.