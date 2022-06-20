Некому принимать решения: ВСУ ждет массовое дезертирство

Боевой дух украинских войск пришел в упадок. Особенно сильно на состоянии солдат сказался успешный удар российской армии по пункту управления ВСУ в Днепропетровской области. Cпециалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов в беседе с «360» предрек полное поражение Киева.

Далее — прямая речь.

Сражаться не за кого

Заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что украинцы будут сражаться даже лопатами, вызовет, мягко говоря, оторопь у самих военнослужащих. В последние дни украинская армия несет тяжелейшие потери. Тысячи убитых, сотни и даже тысячи солдат отказываются иди в бой, обвиняя своих офицеров в кумовстве и взяточничестве.

Они обвиняют командование в том, что их отправляют на линию фронта и бросают с одной бутылкой воды. Обвиняют в том, что им не за кого сражаться, это видно даже из интервью пленных, которые сами сдаются российским войскам.

Отправляли на убой

Опять же, на мой взгляд, колоссальный урон состоянию духа украинских войск нанес недавний удар высокоточными ракетами «Калибр» по управлению украинских войск в Днепропетровской области, когда в селе собрались более 50 генералов для разработки стратегии нападения и отражения огня российских войск. Все они погибли.

Что это, если не сильнейший удар, фактически деморализующий все украинские войска?

Ведь фактически, уничтожив этих генералов, Россия сохранила, может быть, десятки тысяч жизней украинских солдат, которых подобные генералы бездарно посылали на убой, понимая, что у них нет подкрепления, горюче-смазочных материалов, достаточного количества боеприпасов. Их просто посылали на убой.

Сейчас во многих смыслах некому принимать решения. Это удар не только по украинским войскам, но и по Украине в целом, по Киеву, который сейчас находится в шоке.

Думаю, будут продолжаться массовые побеги украинских военных с линии фронта, массовая сдача в плен, полная деморализация оставшихся военных частей. Сражаться не за что. Украина терпит поражение. Россия, как и обещала, все доводит до конца.