Кулеба назвал способ борьбы с РФ, если Украине перестанут поставлять оружие

Украина продолжит противостояние с Россией, даже если поставки западного оружия Киеву прекратятся. Об этом в интервью телеканалу ARD заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Если у нас не будет оружия, ладно, тогда мы будем воевать лопатами, но мы будем защищаться», — сказал Кулеба.

Он подчеркнул, что чем раньше Киев получит оружие, тем больше окажется помощь в противостоянии с Москвой.

«Если оружие пришлют позже, мы все равно скажем «спасибо», но тогда многое будет проиграно, много людей погибнет», — добавил глава МИД Украины.

Он также сообщил, что на Западе не должны верить, будто Украина охотнее пойдет на уступки без поставок вооружений. При этом он признал, что у России оружия гораздо больше и именно такой дисбаланс не позволяет Киеву одержать победу, особенно в отсутствие систем ПВО.

Ранее Кулеба уже жаловался, что западные партнеры не поставляют достаточные объемы оружия, которое необходимо украинским войскам. Он подчеркивал, что кроме реактивных систем залпового огня ВСУ требуется артиллерия и бронетранспортеры.