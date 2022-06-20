Украинские войска понесли значительные потери. На примере 14-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины Минобороны России рассказало о нехватке бойцов и упадке настроений в рядах националистов.

В течение месяца боев, с 19 мая, подразделение потеряло убитыми и ранеными больше 2100 человек. Мобилизованные им на замену украинцы не стали выполнять приказы офицеров, обвинив их в некомпетентности, взяточничестве и кумовстве при выплате довольствия.

«Из-за низкого морально-психологического состояния 800 человек, предназначенных для восполнения потерь этого соединения, отказались ехать в район боевых действий», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Накануне в ЛНР сложила оружие очередная группа националистов. Они рассказали о безразличии командования к жизням солдат и призвали своих сослуживцев сдаться в плен.