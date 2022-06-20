Около 800 украинцев отказались от участия в боях и назвали офицеров ВСУ некомпетентными

Около 800 украинцев отказались ехать в район боевых действий «из-за низкого морально-психологического состояния». Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков на брифинге.

С 19 мая 14-я механизированная бригада ВСУ потеряла убитыми и ранеными более 2100 человек. Около восьми сотен украинцев должны были возместить потери, но отказались, обвинив офицеров в «некомпетентности, взяточничестве и кумовстве при выплатах денежного довольствия».

Кроме того, около 100 военнослужащих 10-й горно-штурмовой бригады разведывательного подразделения сняли с выполнения боевых задач из-за массового неповиновения командованию. Военных вывезли в Кременчуг для расследования.

Помимо этого, по данным Минобороны, значительная часть командного состава 30-й механизированной бригады ВСУ «самоустранилась от управления своими подразделениями».

«Они уклоняются от выполнения боевых задач. Используются любые предлоги по симуляции заболеваний. В большинстве подразделений бригады уже не осталось ни одного офицера», — рассказали в оборонном ведомстве.

Еще в конце мая военный эксперт Анатолий Матвейчук в беседе с «360» заметил, что украинская армия недостаточно мотивирована, солдаты разбегаются при первой возможности.