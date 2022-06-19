ВС России уничтожили более 50 генералов и офицеров ВСУ под Днепропетровском

ВС России ударили ракетами «Калибр» по пункту управления ВСУ в Днепропетровской области. Удалось уничтожить более 50 генералов и офицеров, сообщило Минобороны России.

Как доложил официальный представитель оборонного ведомства Игорь Конашенков, высокоточные ракеты большой дальности «Калибр» нанесли удар по пункту управления в районе села Широкая Дача Днепропетровской области накануне, в 12:30. В этот момент там шло рабочее совещание командного состава оперативно-стратегической группировки войск «Александрия».

Погибли генералы и офицеры Генштаба, командования группировки войск «Каховка», десантно-штурмовых войск и соединений, которые действуют на николаевском и запорожском направлениях.

Позже, в 20:20, российские ракеты «Калибр» уничтожили 10 155-миллиметровых гаубиц М777 и 20 бронемашин, поставленных Западом за последние дни, на территории трансформаторного завода в Николаеве.

За сутки авиация, ракетные войска и артиллерия России уничтожили более 400 националистов.