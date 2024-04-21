21 апреля 2024, 19:03
Удар ВС России по объекту припортовой инфраструктуры подтвердили в Одесской области
Кипер: ВС РФ нанесли удар по объекту портовой инфраструктуры под Одессой
ВС России нанесли высокоточный удар по объекту портовой инфраструктуры в Одесской области Украины. Об этом заявил глава областной военной администрации Олег Кипер.
«Целились снова по транспортно-логистическому объекту припортовой инфраструктуры», — написал он в Telegram-канале.
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О каком конкретно объекте идет речь и какова степень его разрушения, он не уточнил.
О том, что в Одессе произошел взрыв в районе расположения припортовой инфраструктуры, ранее сообщил мэр Геннадий Труханов.
Поздним вечером 20 апреля в Харькове и Херсоне также прогремели взрывы.
В тот же день координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал о российском ударе по ангару с водными беспилотниками в Южном. Также бойцы ВС России разнесли склад с украинскими боеприпасами в селе Нерубайское рядом с Одессой. По словам Лебедева, в результате очередной атаки загорелся Одесский припортовый завод.
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