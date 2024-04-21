Спецоперация 21 апреля 2024, 19:03 Удар ВС России по объекту припортовой инфраструктуры подтвердили в Одесской области Кипер: ВС РФ нанесли удар по объекту портовой инфраструктуры под Одессой РИА «Новости»

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ВС России нанесли высокоточный удар по объекту портовой инфраструктуры в Одесской области Украины. Об этом заявил глава областной военной администрации Олег Кипер.

«Целились снова по транспортно-логистическому объекту припортовой инфраструктуры», — написал он в Telegram-канале.

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О каком конкретно объекте идет речь и какова степень его разрушения, он не уточнил.

О том, что в Одессе произошел взрыв в районе расположения припортовой инфраструктуры, ранее сообщил мэр Геннадий Труханов.

Поздним вечером 20 апреля в Харькове и Херсоне также прогремели взрывы.

В тот же день координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал о российском ударе по ангару с водными беспилотниками в Южном. Также бойцы ВС России разнесли склад с украинскими боеприпасами в селе Нерубайское рядом с Одессой. По словам Лебедева, в результате очередной атаки загорелся Одесский припортовый завод.