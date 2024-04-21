Происшествия 21 апреля 2024, 17:49 Взрыв раздался в районе припортовой инфраструктуры Одессы Мэр Одессы Труханов: в районе припортовой инфраструктуры произошел взрыв РИА «Новости»

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В Одессе произошел взрыв в районе расположения припортовой инфраструктуры. Об этом сообщил мэр Геннадий Труханов в Telegram-канале.

Украинское издание «Суспильне» уточнило, что звуки взрыва раздались спустя минуту после того, как в городе объявили воздушную тревогу. По данным на 17:45, сирены в Одесской области не звучат.

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Накануне, 20 апреля, рядом с селом Нерубайское в пригороде Одессы российские войска ликвидировали склад, на котором ВСУ хранили боеприпасы. ВС России также уничтожили ангар с водными беспилотниками в одесском порту.

Вечером того же дня взрывы раздались в Одессе и Черноморске. В период с 16:19 до 17:25 в регионе работала сирена, оповещающая о воздушной тревоге.