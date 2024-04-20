Спецоперация 20 апреля 2024, 08:30 ВС России поразили украинский склад с боекомплектом под Одессой Подпольщик Лебедев: ВС России ликвидировали склад ВСУ в пригороде Одессы РИА «Новости»

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Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ в районе села Нерубайское в пригороде Одессы. Об этом РИА «Новости» заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«В Одессе большой взрыв, столб дыма идет с района села Нерубайское, по данным агентуры, попали в склад с БК», — отметил подпольщик.

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Лебедев предоставил фото с большим столбом черного дыма, поднимающимся над территорией.

Представитель подполья также рассказал, что ВС России поразили в порту в районе Одессы ангар с водными беспилотниками.

«В Южном попали в ангар, где были водные беспилотники», — констатировал он.

По словам Лебедева, со стороны Южного очевидцы заметили черный дым и услышали «звуки отдаленного удара».

Ранее российские военнослужащие атаковали цель в районе аэродрома Канатово в Кировограде. Прилет зафиксировали утром 19 апреля. После удара в сторону объекта проехало восемь машин скорой помощи.