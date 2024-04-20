Спецоперация 20 апреля 2024, 17:04 Подполье раскрыло цель российского удара под Одессой Подпольщик Лебедев: целью удара ВС РФ по Южному был Одесский припортовый завод Пресс-служба Минобороны

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Целью российского удара по Южному был Одесский припортовый завод. Об этом РИА «Новости» сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Южный, уточнение: горит Одесский припортовый завод — это впритык к Южному», — заявил он.

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Лебедев предоставил агентству фотографию, на которой виден густой черный столб дыма над побережьем реки.

До этого подпольщик сообщал, что российские военные поразили ангар с водными беспилотниками в Южном. Очевидцы услышали «звук отдаленного удара». По словам Лебедева, ВС России также уничтожили склад боеприпасов ВСУ в районе села Нерубайское близ Одессы.

По данным Минобороны, подразделения российской группировки войск «Центр» отразили восемь контратак штурмовых групп украинских боевиков в ДНР. Бойцы ВС России улучшили свои позиции.