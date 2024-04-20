20 апреля 2024, 17:04
Подполье раскрыло цель российского удара под Одессой
Подпольщик Лебедев: целью удара ВС РФ по Южному был Одесский припортовый завод
Целью российского удара по Южному был Одесский припортовый завод. Об этом РИА «Новости» сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«Южный, уточнение: горит Одесский припортовый завод — это впритык к Южному», — заявил он.
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Лебедев предоставил агентству фотографию, на которой виден густой черный столб дыма над побережьем реки.
До этого подпольщик сообщал, что российские военные поразили ангар с водными беспилотниками в Южном. Очевидцы услышали «звук отдаленного удара». По словам Лебедева, ВС России также уничтожили склад боеприпасов ВСУ в районе села Нерубайское близ Одессы.
По данным Минобороны, подразделения российской группировки войск «Центр» отразили восемь контратак штурмовых групп украинских боевиков в ДНР. Бойцы ВС России улучшили свои позиции.
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Специальная военная операция РФ на Украине
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