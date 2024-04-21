Спецоперация 21 апреля 2024, 01:44 Серия взрывов прогремела в Харькове и Херсоне «Страна.ua»: в Харькове и Херсоне прогремели взрывы РИА «Новости»

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В Харькове и Херсоне прогремели взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

Информация о взрывах в Херсоне поступила в 22:56 по московскому времени, а в Харькове — в 23:05. Подробности произошедшего в городах не приводятся.

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В Харьковской, Днепропетровской, Сумской и Полтавской областях Украины объявили воздушную тревогу.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о российском ударе по ангару с водными беспилотниками в Южном. Также бойцы ВС России разнесли склад с украинскими боеприпасами в селе Нерубайское рядом с Одессой. По словам Лебедева, в результате атаки также загорелся Одесский припортовый завод.