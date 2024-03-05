Спецоперация 05 марта 2024, 10:34 Назван участок, где ВСУ держат оборону с большим трудом Bild: ВСУ с трудом держат оборону западнее Авдеевки Madeleine Kelly/Keystone Press Agency/globallookpress

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Украинские войска с большим трудом удерживают оборону вдоль водоемов к западу от Авдеевки. На это указал журналист Bild Юлиан Репке.

«Линия обороны, которую украинцы, по их словам, изначально провели через три села и природные преграды в виде прудов, удерживается лишь частично», — констатировал репортер.

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По информации издания, на Авдеевском направлении ВСУ по-прежнему контролируют Бердычи, часть Тоненького и Орловки.

Ранее СМИ писали, что ВС России уничтожили под Авдеевкой лучшие американские бронемашины, в частности танки Abrams. Эти танки стали ликвидировать в зоне СВО все чаще.

Сообщалось также, что украинская армия перебросила под Бердычи несколько резервных подразделений, чтобы удержать линию обороны. Несмотря на это, ВСУ продолжают нести большие потери на Авдеевском направлении. Одна из задач российских сил — отодвинуть от Авдеевки линию боевого соприкосновения. После этого можно будет приступить к восстановлению города.