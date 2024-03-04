Важное 04 марта 2024, 14:46 Еще один американский Abrams уничтожили в зоне СВО Минобороны: ВС России уничтожили танк Abrams на Авдеевском направлении

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Российские военные уничтожили еще один американский танк Abrams в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в Минобороны.

По данным оборонного ведомства, подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи на Авдеевском направлении. Российские военные поразили живую силу и технику трем бригадам ВСУ и одной бригаде теробороны в Донецкой Народной Республике.

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«Противник потерял более 490 военнослужащих, два танка, в том числе Abrams производства США», — указали в Минобороны.

Также на Авдеевском направлении за сутки украинские боевики лишились четырех боевых машин пехоты, в том числе трех американских Bradley, трех боевых бронемашин и 12 автомобилей.

Накануне военный обозреватель и публицист Роман Безсонов сообщал о ликвидации танка Abrams под Авдеевкой. Американскую технику уничтожили с помощью FPV-дрона «Упырь».