Спецоперация 04 марта 2024, 11:25 ВСУ подтянули резервы к Авдеевке для удержания линии обороны Кимаковский: ВСУ перебросили резервы под Авдеевку, чтобы удержать линию обороны Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency/globallookpress

Читать 360tv в

Вооруженные силы Украины перебросили резервные подразделения к населенному под Авдеевкой в попытках удержать линию обороны. Об этом рассказал ТАСС советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский.

«Вооруженные формирования Украины бросили под Бердычи свои резервы — несколько подразделений. Пытаются удержать линию обороны», — сообщил он.

Реклама

Однако украинская армия несет большие потери на этом участке фронта. Сейчас среди задач российской армии — отодвинуть от города линию боевого соприкосновения.

Украинское военное руководство считало Авдеевку несокрушимым оплотом обороны, который никогда не падет. Но российские бойцы освободили город, военным ВСУ пришлось бежать. Отступление ВСУ было хаотичным и неорганизованным.

У Украины при сдаче Авдеевки не было никаких оборонительных укреплений, на которых боевики могли бы закрепиться. Это стало самой большой ошибкой для ВСУ.