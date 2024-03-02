Общество 02 марта 2024, 15:31 Названы сроки восстановления Авдеевки Хуснуллин: Авдеевку начнут восстанавливать, когда от нее отодвинут фронт РИА «Новости»

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Восстановление Авдеевки станет возможным после того, как от города отодвинут линию боевого соприкосновения. Об этом сообщил в Telegram-канале вице-премьер России Марат Хуснуллин.

«Одно из старейших поселений Донбасса пострадало примерно так же, как Мариуполь», — отметил он.

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По словам Хуснуллина, Авдеевку можно оперативно восстановить. При необходимости власти готовы мобилизовать все силы, как это было в других городах.

В первую очередь нужно вернуть в населенный пункт электроснабжение и водоснабжение. Этим займутся в ближайшее время, пообещал вице-премьер.

После освобождения Авдеевки жители близлежащего поселка Спартак сообщили, что обстрелы со стороны украинских военных прекратились. В населенном пункте стало тихо.