Мир 04 марта 2024, 22:18 Российские военные уничтожили под Авдеевкой лучшие бронемашины США, переданные ВСУ Forbes: войска РФ уничтожили лучшие бронемашины производства США под Авдеевкой РИА «Новости»

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Российские военные под Авдеевкой уничтожили лучшие бронемашины производства США, в том числе танки Abrams. Об этом сообщил журнал Forbes.

«К западу от <…> Авдеевки на востоке Украины 47-я механизированная бригада украинской армии потеряла еще одну пару своих лучших бронемашин американского производства: танк M-1 Abrams и инженерную машину Assault Breacher», — сказано в публикации.

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Авторы статьи отметили, что это случилось через две недели после отступления ВСУ из Авдеевки. Украинская армия испытывает сильную нехватку снарядов. Это вынудило военных Украины вести ближний бой, рискуя штурмовой техникой и машин М-1 и М-2.

«Всего за последние две недели бригада потеряла два М-1, несколько М-2 и два Assault Breacher — пожалуй, пять процентов лучших бронемашин», — сообщили журналисты.

Ранее в оборонном ведомстве РФ сообщили об уничтожении танка Abrams российскими военными в зоне спецоперации на Авдеевском направлении. Также в Минобороны отметили, что противник потерял три «Bradley» производства США, три боевые бронированные машины и 12 автомобилей.