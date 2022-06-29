«Видит кровь и блаженствует». Наемнику-психопату придется ответить за убийства на Украине

Наемника Саадуна Брагима из Марокко, приговоренного в ДНР к смертной казни, врачи признали психопатом. Этот диагноз не индульгенция. По мнению экспертов, марокканец вполне осознавал свои действия, считая возможным заработать на убийстве людей. Теперь за эту «работу» придется платить самому и собственной жизнью.

Наемник оказался психопатом

Одному из приговоренных в ДНР к смертной казни наемнику провели психиатрическую экспертизу. Медики не нашли у 21-летнего Саадуна Брагима из Марокко серьезных заболеваний, однако выявили психопатию. Специалисты отметили, что поставленный диагноз к заболеваниям не относится.

Брагима, а также еще двух наемников Эйдена Аслина и Шона Пиннера из Великобритании Верховный суд ДНР 9 июня приговорил к высшей мере наказания. Осужденные в течение месяца могут обжаловать решение суда и просить о помиловании. Если глава республики одобрит это, смертную казнь им могут заменить на пожизненное заключение или 25 лет колонии.

При этом председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина допустила возможность моратория на смертную казнь. Однако произойти это может лишь по окончании военных действий и после судов и трибуналов над военными преступниками. Также немаловажным фактором будет объединение республики с Россией.

Депрессивный король танцпола

Из тройки осужденных марокканец Брагим — самый молодой, мелкий и щуплый. На Украину он приехал в 2019 году после ссоры с отцом, который, как утверждает в Telegram-канале военкор ВГТРК Александр Сладков, пророссийски настроенный военачальник из Касабланки. Год марокканец учился русскому языку на курсах при Полтавском университете экономики и торговли. После в Киеве поступил в Политех на факультет аэродинамических и космических технологий.

Отец наемника уверен, что у сына есть украинское гражданство. Однако киевские друзья Брагима рассказали американским журналистам, что у него было лишь разрешение на временное проживание. Он якобы снял номер в хостеле в центре города и рассказывал знакомым, как страдает депрессией. Однако она не мешала марокканцу быть завсегдатаем танцевальных вечеринок: его знали почти в каждом клубе. А вот с учебой все было не так хорошо, и в 2021 году иностранный студент отчислился, написал «Коммерсант».

Своему защитнику Брагим рассказал, что заинтересовался конфликтом в Донбассе и в декабре 2021 года заключил трехлетний контракт с ВСУ. Должность — матрос в 36-й отдельной бригаде морской пехоты. Если верить марокканцу, то он, находясь в регулярной армии, никого не убивал и даже оружия в руках не держал. Иногда смотрел в тепловизор или стоял в дозоре. А когда командиры бросили солдат в Волновахе, пошел искать провиант и сдался.

Источник фото: РИА «Новости»

Ответственность за свои действия

Доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук Рамиль Гарифуллин рассказал «360», что при психопатии сознание часто не бывает нарушенным и человек отдает отчет своим действиям. То есть тот, кто пошел служить в ВСУ, планировал и осознавал все, что он делает. Если у марокканца обнаружена психопатия, не исключено, что врачи решили пойти на поводу у пожеланий политиков.

«Психопатия часто выходит на проблему зависимого и неадекватного поведения. При этом сознание не нарушается. Однако у нее есть разные этапы. Даже у шизофрении есть рубеж освоения болезни — человек в это время прекрасен, проявляет талант, работает, но он уже на первом этапе. Потом у него адаптация, а далее — деградация. Поэтому у человека может быть психопатия на начальном этапе, но он несет ответственность за свои действия, вот в чем дело», — сказал Гарифуллин.

Он добавил, что психопатология — спорная территория. Ее нужно отличать от пограничных или так называемых невротических расстройств. Многое часто упирается в особенности характера, акцентуации, необычность мышления. Тут идет много споров, поэтому есть возможности для коррупции и случается, что психиатры подыгрывают той или иной стороне.

При этом те люди, которые чаще всего отправляются воевать за деньги, не всегда страдают какими-либо психологическими проблемами, отметил Гарифуллин. К тому, чтобы сделать выбор в пользу карьеры наемника, человека часто подталкивают независящие от них обстоятельства.

«Некоторые люди находятся под давлением закона, своих обязанностей или попадают в какую-то сложную ситуацию. Но есть и те, кто ловит кайф, эстетствует — у них, возможно, психопатия. Такой человек с удовольствием идет воевать, видит кровь и блаженствует. Люди находят в этом сублимацию своих установок на уничтожение, живодерство. Однако таких среди наемников не так много», — пояснил психиатр.

Наемник — вершитель из детства

Социальный психолог Наиля Бирарова постаралась нарисовать психологический портрет наемников, едущих на Украину убивать за деньги. По словам эксперта, у большинства этих людей почти наверняка есть глубокая детская психологическая травма. Скорее всего, у нынешних солдат удачи был какой-то доминирующий взрослый — родитель, воспитатель или учитель, который постоянно заставлял чувствовать себя слабым, унижал и обижал.

«С возрастом в период взросления у мальчика возникает потребность мстить и наказывать за себя. То есть когда-то он был слабый, а потом гормональный фон меняется, мальчик вырос и понимает, что уже он может решать. В этот момент он может пойти на многое без угрызения совести. Просто потому, что понимает: это — за справедливость. Но на самом деле он главный вершитель справедливости там, в детстве, когда его кто-то сильно обидел, унизил», — объяснила Бирарова.

По ее словам, психологическая травма может привести к тому, что человек будет получать удовольствие от жестокости и убийств. Возможно даже присутствие уникального депрессивного синдрома, ведь если человек получает удовольствие от боли, то, скорее всего, такая модель поведения была привычной в его детстве. Возможно, его наказывали родители.

Психолог пояснила: поскольку люди не имеют другой модели, кроме как детской, они склонны предполагать, что все, что было в раннем возрасте, безопасно, стабильно и правильно. И тогда люди создают модели взрослой жизни, которые могут максимально приблизить эмоции и чувства к тому сценарию из детства, к тому формату отношений.