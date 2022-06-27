Власти ДНР допустили отмену смертной казни

Смертную казнь как высшую меру наказания в Донецкой Народной Республике могут отменить в двух случаях — при интеграции с Россией или по окончании военных действий. Об этом заявила ТАСС председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина.

Она отметила, что по окончании боевых действий и трибуналов над военными преступниками пройдет референдум, и республика войдет в состав России. Тогда местному парламенту не придется отменять смертную казнь, ее не станет автоматически, так как законодательство будет подведено под нормы российского права, которое исключает эту меру.

«Если же к этому моменту не сложатся обстоятельства для референдума, если мы останемся независимым государством, то, в соответствии с международными конвенциями, будем рассматривать вопрос об исключении высшей меры наказания», — сказала Елена Шишкина.

По словам парламентария, в ДНР уже сейчас обсуждается мораторий на смертную казнь. Ее отмена могла бы гармонизировать местное законодательство с международным и российским. Однако из-за особенностей военного времени и преступлений неонацистов этот вопрос отложили на будущее.

Законодательство ДНР разрешает смертную казнь. К высшей мере наказания суд приговорил наемников ВСУ из Великобритании и Марокко. Один из них, Эйден Аслин, уже попрощался с родными. Он обжалует приговор, но не верит, что его отменят.