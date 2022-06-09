Суд ДНР приговорил иностранных наемников с «Азовстали» к смертной казни

Верховный суд ДНР приговорил иностранных наемников к смертной казни. Об этом сообщило РИА «Новости».

На скамье подсудимых оказались подданные Великобритании Эйден Аслин и Шон Пиннер, а также гражданин Марокко Саадун Брагим.

Ранее сообщалось, что следствие обвинило наемников в ведении боевых действий против мирного народа Донбасса в составе националистических подразделений Украины.

«По совокупности преступлений окончательно назначить Пиннеру Шону, Аслину Эйдену и Саадуну Брагиму смертную казнь в качестве наказания», — говорится в приговоре суда.

Осужденные могут обжаловать приговор в кассационном порядке в Верховном суде республики через апелляционную палату в течение одного месяца со дня провозглашения.

Наемников судили по статье УК ДНР «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности», самое суровое наказание по которой — смертная казнь.