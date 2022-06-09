Суд ДНР приговорил иностранных наемников с «Азовстали» к смертной казни
Телеканал «Звезда»: суд ДНР приговорил иностранных наемников с «Азовстали» к смертной казни
Верховный суд ДНР приговорил иностранных наемников к смертной казни. Об этом сообщило РИА «Новости».
На скамье подсудимых оказались подданные Великобритании Эйден Аслин и Шон Пиннер, а также гражданин Марокко Саадун Брагим.
Ранее сообщалось, что следствие обвинило наемников в ведении боевых действий против мирного народа Донбасса в составе националистических подразделений Украины.
«По совокупности преступлений окончательно назначить Пиннеру Шону, Аслину Эйдену и Саадуну Брагиму смертную казнь в качестве наказания», — говорится в приговоре суда.
Осужденные могут обжаловать приговор в кассационном порядке в Верховном суде республики через апелляционную палату в течение одного месяца со дня провозглашения.
Наемников судили по статье УК ДНР «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности», самое суровое наказание по которой — смертная казнь.